KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Um homem identificado como Anderson Marcondes dos Santos, de 22 anos, morreu esmagado depois que o caminhão que ele conduzia tombou em uma estrada próxima ao Município de Cláudia (568 km de Cuiabá). Com o acidente, a carga de madeira se soltou e atingiu a cabine do motorista.

De acordo com a Polícia Civil, Anderson perdeu o controle do caminhão, que acabou indo em direção a um buraco de escoamento de água. O veículo tombou e os cabos de aço que prendiam 19 toras de madeira se romperam.

As toras invadiram a cabine do motorista, que foi atingido e teve o corpo pressionado contra o volante. Ele morreu no local.

Segundo a Polícia, o corpo de Anderson foi levado direto para uma funerária do Município.

A carga foi apreendida pois não tinha procedência ambiental comprovada, já que não foram apresentadas nota fiscal e nem a guia de transporte.

O dono do caminhão e da madeira foi identificado e conduzido até a Delegacia de Cláudia para prestar esclarecimentos.

Ele deve responder por crimes ambientais contra a flora e por armazenar produtos de origem vegetal sem licença.