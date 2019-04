BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O fim de semana em Cuiabá promete ser agitado e está cheio de atrações nacionais.

Nesta sexta-feira (12), Jorge Aragão se apresenta na Orla do Porto. Também tem show da banda Vanguart no mesmo dia.

No sábado (13), tem Wesley Safadão com Leo Santana, Felipe Araújo e Vintage Culture.

Ainda estão programados shows da dupla sertaneja Henrique e Diego, Vitor Kley e da dupla de eletrônico Elekfantz.

Para aqueles que preferem algo mais tranquilo, há diversas opções de teatro e cinema. Tem também baladas e exposições.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Shows

Wesley Safadão

Neste sábado (13), Wesley Safadão volta para Cuiabá com a festa Garota Vip, no Centro Universitário de Várzea Grande (Univag).

Wesley Safadão, o “dono da festa”, traz junto com ele nessa edição três atrações de peso que prometem uma noite daquelas imperdíveis. São eles Leo Santana, Felipe Araújo e Vintage Culture. Quatro super shows em uma única noite e que não vão deixar ninguém parado.

Os ingressos variam entre R$ 60 (área vip meia) e R$ 5 mil (camarote para 15 pessoas).

O show está previsto para começar às 21h.

Outras informações no site da Casa de Festas.

Vanguart

Nesta sexta-feira (12), a banda cuiabana Vanguart retorna à terra natal com uma apresentação no Cine Teatro.

Os músicos apresentam seu novo trabalho “Beijo Estranho” com toda a poética e uma voz plural.

A primeira sessão começa às 20h e a segunda está prevista para as 21h30.

Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Mais detalhes no evento no Facebook.

Reprodução Leo Santana é uma das atrações convidadas por Wesley Safadão

Eventos

Itaipava de Som a Sol

Para comemorar os 300 anos de Cuiabá, neste domingo (14) haverá mais uma edição do Festival Itaipava de Som a Sol, na Arena Pantanal.

O projeto terá shows nacionais do duo de música eletrônica Elekfantz, a dupla sertaneja Henrique e Diego e Vitor Kley. A festa também tem apresentações regionais do trio Pescuma, Henrique e Claudinho.

O evento começa às 16h30 e a entrada é gratuita.

Festival do Chopp dos 300 anos

Durante dois dias, a Orla do Porto celebra o aniversário de Cuiabá como Festival do Chopp dos 300 anos.

Nesta sexta-feira (12), o sambista Jorge Aragão é a atração principal da noite.

Com os sucessos “Eu e Você Sempre” e “O Barraco Desabou”, o cantor sobe ao palco 00h.

Além dele, a noite ainda será agitada por um Dj e pela banda Samba Digoreste.

No sábado (13), sobem ao palco a banda Imitáveis, Scort Som, Pescuma, Henrique e Claudinho, Anselmo e Rafael e Dj.

O evento é gratuito e os shows estão previstos para começar às 20h.

Mercado das Artes – 7ª Edição

No domingo (14), acontece mais uma edição do Mercado das Artes, no Macaxeira Pub, na Praça da Mandioca.

Mercado das artes é uma feirinha que reúne artistas e produtores locais para exporem e venderem suas artes para o público.

O evento promete ter muitos garimpos fashion, acessórios, alimentação, artesanatos, drinques e discotecagem especial anos 90.

Além disso, a organização da feira também estará recebendo doações de livros para a Escola Municipal Júlio Correa, em Várzea Grande, construir sua biblioteca.

As portas da casa abrem às 15h.

Bora Frescáh: MTV 2

Neste sábado (13), a festa Bora Frescáh resgata a falecida MTV como tema para o Mosteiro Bar.

Com um telão, o evento vai reproduzir os clipes das músicas que estiverem tocando no momento. Por falar em música, a noite vai ter muito pop e funk para ninguém ficar parado.

Os ingressos custam R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na portaria).

Mais informações no evento do Facebook.

Reprodução Vitor Kley volta a Cuiabá para o Itaipava de Som a Sol

Teatro

Diogo Almeida – Vida de Professor

No domingo (14), o humorista Diogo Almeida transforma os temas do dia a dia do professor em piada, no Teatro da UFMT.

Em 80 minutos de show, o comediante faz um raio-x do cotidiano da vida dos professores e de quem convive com eles.

Ele começou sua carreira no humor há seis anos, em Curitiba, onde ganhou o primeiro campeonato paranaense de stand up. Seus vídeos ganharam notoriedade dentro do segmento educacional devido à identificação gerada nos vídeos. Hoje, os vídeos ligados à educação somam mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais.

Os ingressos custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). O espetáculo começa às 19h.

Outras informações no site da Casa de Festas.

Murilo Couto – Ainda Não Tem Nome

Também no domingo (14), o humorista Murilo Couto volta ao palco do Teatro Zulmira Canavarros.

Na construção do seu terceiro show solo de stand up comedy, Murilo mantém sua visão ao tratar de assuntos como frustração profissional, dirigir perigosamente e Projota.

A primeira sessão acontece às 18h e a segunda começa às 20h.

No setor da plateia, os ingressos custam R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). Já na parte de mezanino, os valores mudam para R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira).

Outros detalhes no evento do Facebook.

Remedeia Com o que Tem

Neste sábado (13), os atores Lioniê Vitório e J. Astrevo, que interpretam os personagens Nico e Lau, apresentam o seu 24º show da carreira, no Cine Teatro.

Laurenço e Nicolina são os mais novos personagens dos comediantes. Esta comédia traz à cena a crônica da vida diária de um casal entrando em anos, quer dizer: na melhor idade. São daqueles casais que vivem entre tapas e beijos.

Os ingressos custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). A peça começa às 20h.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Exposição

Nesta sexta-feira (12), tem a abertura da exposição fotográfica Festas Religiosas de Cuiabá, no Museu de Arte Sacra.

A exposição reúne 80 fotografias das festas de São Benedito, São Gonçalo e do Divido Espírito Santo.

Participam desta exposição os fotógrafos: Alair Ribeiro, Amaury Santos, Célia Soares, Cunto Neto, Emanoele Daiane, Jamil Costa, Junior Silgueiro, Mario Friedlander, Rai Reis, Vinícius Appolari.

Além disso, fotografias que compõem o acervo do Governo do Estado de Mato Grosso, de autoria dos fotógrafos Chico Valdiner, José Medeiros, Maria Anffe e Mayke Toscano, completam a exposição.

A exposição fica no museu até dia 26 de maio e a entrada é franca.

Reprodução O comediante Murilo Couto se apresenta no Teatro Zulmira Canavarros

Baladas

Bar do Bigode

Nesta sexta-feira (12), tem muito rock no palco do Bar do Bigode, na Praça da Mandioca.

A banda cuiabana Heróis de Brinquedo promete colocar todo mundo para pular e cantar com os clássicos.

A entrada custa R$ 10. As portas da casa abrem às 21h.

No sábado (13), o bar faz um especial a Capital Inicial, Lulu Santos e muito rock e blues dos anos 80.

As bandas The Xômanos e Tiros ao Céu Azul fazem a noite na casa.

O evento está previsto para começar às 20h.

Malcom

Nesta sexta-feira (12), o palco do Malcom Pub recebe a banda cover de Capital Inicial diretamente de São Paulo.

A noite também será agitada pelo grupo Synger´s Band.

No Club, tem o projeto Houselidades agitando a noite toda.

Os ingressos custam R$ 15 (Pub) e R$ 20 (Pub e Club).

No sábado (13), Fábio Exagerado (SP) faz cover de Cazuza no Pub. O palco também será dividido com a banda DeCopollas.

No Club tem Flash Back com os Djs Joylson e Cleyton 7.

A entrada custa R$ 25.

Kartell Rock Club

Neste sábado (13), o Kartell volta reformado com show especial de David Dafré, guitarrista da banda Vanguart.

A noite também será agitada com a banda Sixtons. Para completar, o Dj Chabô também se apresenta na casa e manda aquela discotecagem inesquecível.

A entrada custa R$ 15. O bar abre as portas às 21h.

O Kartell fica localizado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes.

Metade Cheio

Sexta-feira (12) é o último dia da Expo Collab Gora+Rodo. São 20 retratos de pessoas negras residentes em Cuiabá, realizados pelo fotógrafo Rodolfo Luiz, com intervenções ilustradas manualmente pelo artista André Gorayeb.

A noite também é agitada com discotecagem de Maiqui Suelter.

A música começa às 21h e a entrada é gratuita.

No sábado (13), é dia de Mercado de Pulgas no bar/bistrô.

O evento é uma feira de usados e consumo consciente, que conta com o giro de vestuário e cacarecos em segunda mão.

O Mercado de Pulgas começa às 19h e vai até as 22h. A entrada é free.

O Metade Cheio fica na Rua Comandante Costa, no Centro de Cuiabá.

Cinema

Três filmes estrearam nos cinemas da Grande Cuiabá, nessa quinta-feira (11).

“Superação – O Milagre da Fé”, “De Pernas Pro Ar 3” e “After” passaram a fazer parte do catálogo.

"After"

Baseado no romance de Anna Todd, o filme retrata a jornada de Tessa Young (Josephine Langford), uma jovem de 18 anos com uma vida simples: ótimas notas na escola, muitos amigos e um namorado doce. Todos os próximos passos de sua vida já estão planejados, mas as coisas desandam quando ela conhece um homem rebelde e rude com segredos sombrios que mudam sua vida.

O filme não é indicado para menores de 14 anos.

Reprodução Ingrid Guimarães protagoniza a trilogia de Pernas Pro Ar

"De Pernas Pro Ar 3"

O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice (Ingrid Guimarães) rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável.

Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion (Denise Weinberg). Porém, o surgimento de Leona (Samya Pascotto), uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

A classificação indicativa do filme é de 14 anos.

"Superação – O Milagre da Fé"

John Smith, um menino de 14 anos, passeava com a família em uma manhã de inverno no Lago St Louis, no Missouri, quando, acidentalmente, sofreu uma queda e se afogou.

Chegando ao hospital, John foi considerado morto por mais de 60 minutos até que sua mãe, Joyce Smith, juntou todas as suas forças e pediu a Deus para que seu filho sobrevivesse. Sua prece poderosa foi responsável por um milagre inédito.

O filme não é recomendado para menores de 10 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Shopping Estação e do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.