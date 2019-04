DA REDAÇÃO



Cuiabá agora conta com mais um programa de inclusão social: o Cidade Irmãs. A consolidação do programa entre a Capital mato-grossense e a cidade italiana de Comune Di Oppido Mamertina, localizada na região da Calábria, Sul da Itália, aconteceu na tradicional comunidade São Gonçalo Beira Rio, no último final de semana.

Com eixos educacional, esportivo, cultural e social, o programa de intercâmbio vai atender jovens entre 15 e 17 anos, de ambas as cidades, e faz parte do Tratado de Intenções assinado pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o prefeito da cidade italiana Domenico Giannetta. O ato faz parte das comemorações dos 300 anos de Cuiabá.

O próximo passo agora é o desenvolvimento de um projeto de lei, que será enviado à Câmara e, após aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, o município pode executar o programa.

O município está contanto com a parceria do Rotary Internacional Distrito 4440 - que também participou do evento, com a presença da Governadora Marly de Fátima, fazendo ponte com a família rotária da Itália.

Além do intercâmbio para os jovens, o prefeito da cidade italiana, Domenico Giannetta, anunciou que há possibilidade de as cidades fazerem um troca gastronômica, onde chefes italianos viriam para Cuiabá e os cuiabanos para cidade italiana, ministrando cursos culinários.

A previsão é que as atividades comecem a ser executadas no segundo semestre deste ano.