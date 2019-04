Uma das fotos que integra a exposição mostra a lavagem das escadarias na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito

DA REDAÇÃO



Teve início, nesta sexta-feira (12), a exposição fotográfica "Festas Religiosas de Cuiabá" no Museu de Arte Sacra de Mato Grosso.

A mostra pode ser visitada de quarta a domingo, das 9h às 17h, até o dia 26 de maio.

Primeira exposição temporária do museu, a mostra reúne 80 fotografias das festas de São Benedito, São Gonçalo e do Divino Espírito Santo.

Participam desta exposição os fotógrafos: Alair Ribeiro, Amaury Santos, Célia Soares, Cunto Neto, Emanoele Daiane, Jamil Costa, Junior Silgueiro, Mario Friedlander, Rai Reis, Vinícius Appolari.

Além disso, há fotografias que compõem o acervo do Governo do Estado de Mato Grosso, de autoria dos fotógrafos Chico Valdiner, José Medeiros, Maria Anffe e Mayke Toscano, completam a exposição.

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, as festas religiosas permitem à população compreender a formação histórica e cultural do povo cuiabano, que, por ser resultante da diversidade étnica presente desde o período de fundação da cidade, se caracteriza, principalmente, pelo sincretismo religioso.

Dessa forma, reunir esse acervo fotográfico é uma forma de celebrar a trajetória cultural de Cuiabá.