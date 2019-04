DA REDAÇÃO



A Rádio Capital (101,9 FM) vai transmitir a primeira partida da decisão do Campeonato Mato-grossense de Futebol, entre Cuiabá Esporte Clube e o Operário de Várzea Grande.

A transmissão será feita em parceria com o site Olhar Esportivo e começa às 13h30.

A narração do jogo de ida da final ficará a cargo de Anjinho Moreno, profissional com larga experiência em transmissões esportivas. Os comentários para esta partida serão feitos pelos jornalistas Humberto Frederico e Pedro Lima e estarão no gramado da Arena Pantanal, André Xela e Adilson Gonçalves.

Para as próximas transmissões, a equipe esportiva da Rádio Capital e do site Olhar Esportivo receberá mais dois reforços. Tratam-se de João Neto e Antero Paes de Barros, a enciclopédia do futebol de Mato Grosso.

Esquenta

A partir das 13h30, os ouvintes que sintonizarem a rádio já entrarão no clima da decisão. Isso porque a turma do De Chapa, programa esportivo transmitido pela rádio de segunda a sexta, fará um programa especial, direto da Arena, com informações sobre as finais dos outros estaduais.

Já a transmissão da partida entre o Dourado e o Chicote da Fronteira começa às 14h30 com um pré-jogo recheado de informações. Às 15 horas a bola rola e logo depois do apito final os ouvintes terão entrevistas, análises sobre tudo o que aconteceu na primeira partida da final.