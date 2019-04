DA REDAÇÃO



A pista norte da BR-364, sentido Rondonópolis/Cuiabá, será totalmente interditada neste domingo (14) entre às 8h e às 14h, para instalação de estruturas metálicas usadas na sinalização da rodovia.

Os serviços serão realizados entre o km 379 e o km 381, em Santo Antônio de Leverger, região da praça de pedágio.

Serão afixadas duas estruturas, com liberação de tráfego ao término de cada instalação.

O gerente de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira, recomenda que os usuários evitem a rodovia neste período, para que não fiquem parados na pista. “Haverá a liberação de tráfego entre as instalações, mas a nossa recomendação é que evitem o trecho no período da manhã”.

Para acompanhar as condições de tráfego na rodovia, antes de seguir viagem, os motoristas podem entrar em contato com Rota do Oeste, por meio do telefone 0800 065 0163. O serviço funciona 24 horas e conta com informações atualizadas.

Vale destacar que a interdição total da rodovia é fundamental para garantir a segurança de quem trafega pela BR-364 e das pessoas que estarão trabalhando no local.

“Vamos atuar de forma mais célere possível para minimizar os transtornos. A instalação das estruturas é necessária porque houve a duplicação do trecho e ampliou a necessidade da sinalização”.