A diretoria da Santa Casa de Misericórdia, em Cuiabá, foi afastada após uma reunião entre os associados à instituição na manhã desta sexta-feira (12). A unidade está de portas fechadas desde o dia 11 de março.

De acordo com o diretor administrativo, o capitão da reserva Daniel Pereira - único membro que permaneceu na administração - a falta de credibilidade da antiga gestão foi um dos motivos do afastamento.

Conforme Daniel Pereira, uma nova comissão gestora, formada por seis pessoas, assume a administração do hospital. Com o afastamento do presidente Carlos Coutinho, o médico Luis Saboia deve assumir a presidência da instituição.

"A diretoria sofreu um afastamento durante uma reunião com a Associação da Santa Casa, que teve como conclusão que todos da diretoria atual deveriam ser afastados para que uma nova comissão, que tenha credibilidade, assuma a administração", explicou.

O capitão da reserva deve continuar no cargo de diretor administrativo da unidade filantrópica, decisão que também foi tomada pela sociedade mantenedora do hospital.

Pereira explicou que ainda não tem conhecimento sobre "os poderes" da nova comissão gestora. De acordo com ele, os novos responsáveis pela Santa Casa estão reunidos na tarde desta sexta-feira.

"Estou em reunião com uma advogada para entender quais são os poderes dessa nova comissão, porque também não tive essa informação. Estou aguardando para saber se será uma comissão de negociação ou administração. Não tenho essa informação completa ainda", contou.

Fechada há um mês

A Santa Casa está fechada há um mês. À época, a direção alegou que a medida foi reflexo da falta de repasse, por parte da Prefeitura de Cuiabá, de um montante de R$ 3,6 milhões para pagamento de salários e 13º atrasados dos funcionários.

Conforme um relatório, que também contém um plano emergencial confeccionado pela direção do hospital, com dados da real situação da unidade, a dívida da Santa Casa é de R$ 118 milhões entre fornecedores, funcionários e instituições bancárias.

O plano é uma exigência do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para que haja o repasse do Fundo de Saúde da União para auxiliar no déficit financeiro da unidade filantrópica.

Conforme o relatório, a maior parte do passivo diz respeito a dívidas com instituições bancárias - R$ 38,6 milhões. E o segundo maior passivo diz respeito a tributos e encargos - no total de R$ 30 milhões.

Com salários e 13º pagamentos dos funcionários, a Santa Casa tem um déficit de R$ 10,9 milhões.

Em entrevista ao MidiaNews, Daniel Pereira já havia dito que a dívida é “impagável”, tendo em vista a atual situação da unidade.

“Então iremos chamar todos os credores e tentar renegociar a dívida entre 40% e 50% do valor total”, disse.

O documento foi encaminhado ao Tribunal Contas do Estado, Assembleia Legislativa, Governo de Mato Grosso e Prefeitura de Cuiabá, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual e Câmara de Cuiabá.