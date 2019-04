DA REDAÇÃO



Após 15 dias de trabalho na busca às vítimas do rompimento da barragem, em Brumadinho (MG), os militares que compuseram a 1ª equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso chegaram a Cuiabá, na noite desta quinta (11). Em contrapartida, nesta sexta (12), embarcou a 2ª equipe que dará prosseguimento às ações que estão sendo desenvolvidas no local do desastre.

Na volta a Mato Grosso, os bombeiros militares puderam trazer junto os cães que colaboraram no trabalho, durante um voo comercial de uma companhia área que atendeu ao pedido do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

A companhia permitiu o transporte dos cães de resgate junto aos seus condutores, por entender que esse animais, como os cães-guias, possuem treinamento diferenciado. O voo transcorreu normalmente, permitindo inclusive que a tripulação registrasse a viagem dos militares e seus cães.

O Tenente Janislei Teodoro, treinador de cães afirmou que esse é sem dúvida um marco nas operações com cães em solo nacional, especialmente para o CBMMT.

A corporação de Mato Grosso tem uma atuação relativamente recente com a inauguração do Núcleo de Busca, Resgate e Salvamento com Cães, em 2016, porém já se destaca entre os Corpos de Bombeiro que contam com a especialidade no Brasil.