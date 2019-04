Trecho entre Diamantino e Sinop pode ser afetado com as chuvas

DA REDAÇÃO



A previsão do tempo para os municípios lindeiros à BR-163 em Mato Grosso indica um final de semana chuvoso e nublado. Nos próximos dias, a probabilidade de chuvas é de até 80% na maioria das cidades.

Visando a segurança de motoristas que trafegam pela rodovia, a Rota do Oeste dá dicas de direção defensiva e os principais cuidados na via durante o período chuvoso.

No trecho norte da BR-163 sob concessão, entre Diamantino e Sinop, conforme previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a possibilidade de chuvas varia de 70% a 80%. O gerente de Operações da Concessionária, Wilson Ferreira, destaca que o segmento conta com alto fluxo de veículos pesados, o que reforça a atenção de condutores quanto à direção na chuva.

“É uma das principais vias de escoamento da safra, e por isso, o alerta quanto à incidência de chuvas é ainda maior. Pelo norte, trafegam muitos caminhões e carretas transportando produtos. Qualquer tipo de incidente envolvendo estes veículos já é perigoso. Com o tempo chuvoso a situação é mais preocupante”, destaca.

Para auxiliar motoristas na rodovia, a Rota do Oeste disponibiliza o contato 24 horas com o Centro de Controle Operacional (CCO). O usuário que quiser consultar as condições de tráfego na via, pode ligar para 0800 065 0163, além de solicitar apoio mecânico e outros atendimentos emergenciais.

“O usuário deve reforçar os cuidados com a revisão do veículo, porque nesta época são constantes os atendimentos por falhas mecânicas”, acrescenta Ferreira.

A Concessionária conta ainda com uma estrutura operacional composta por 26 guinchos, 19 veículos de inspeção, 18 ambulâncias, sendo cinco com UTI móvel, além de caminhões pipa para combate a incêndios e de captura de animais.

O que não fazer ao volante durante as chuvas:

- Acelerar o veículo para diminuir o tempo de viagem

- Deixar os faróis desligados

- Frear bruscamente

- Parar na pista e não ligar o pisca-alerta e utilizar os equipamentos de sinalização

- Ultrapassar em local proibido