DA REDAÇÃO



Parte das vendas da camiseta dos 300 anos, assinada pelo renomado estilista Sérgio K, proporcionou a renda de R$ 30,7 mil destinados à Associação de Amigos da Criança com Câncer de Mato Grosso (AACC-MT). A entrega simbólica do cheque à instituição aconteceu, nesta quinta-feira (11), na loja Corpo e Arte Homem, do Shopping Estação, principal parceria da ação beneficente.

A AACC-MT foi escolhida como beneficiária pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. Segundo o vice-presidente da AACC-MT, Benildes Aureliano, o último levantamento apontou o atendimento anual de pouco mais de 1.400 crianças, sendo essas ações fundamentais para o melhor atendimento.

“A missão da AACC, que é o combate ao câncer infanto-juvenil, tem o apoio de pessoas, através de ações, ideias, e nos ajudam a atender cada vez melhor. Nós nos sentimos alegres e em nome das crianças e adolescentes que são atendidos, a nossa eterna gratidão”, disse emocinoado, Benildes Aureliano.

O recurso já tem destinação e será utilizado para a compra de uma máquina de purificação de água avaliado em média de R$ 24 mil que ajudará no combate ao câncer. O aparelho é uma inovação tecnológica no tratamento e produz cinco tipos de água diferente, sendo uma delas alcalina que traz alguns benefícios contra o câncer conforme apontam estudos.

Campanha

Foram quase 10 dias de campanha onde a camiseta, com unidades limitadas, foi criada especialmente em comemoração aos 300 anos de Cuiabá, juntamente com um viés social especial dedicado a Capital, conforme elenca o estilista Sérgio K.

“Sempre estivemos envolvidos nas causas sociais, porém muito localizado, na minha cidade. Então aqui estamos tendo essa oportunidade de contribuir um pouco com uma cidade que não é a nossa, mas que sempre me recebe tão bem. Eu vim à Cuiabá há 10 anos e fui recebido muito bem, as pessoas são receptivas, elas nos convidam para conhecer lugares, dão dicas, nos levam, é muito gratificante e com certeza tem um gostinho especial”, externou.

A primeira-dama Márcia Pinheiro comemora mais uma parceria de sucesso com cunho social, ação que tem buscado fortalecer cada vez mais nesses pouco mais de dois anos como madrinha do social em Cuiabá.

“É nessa linha que temos trabalhado buscando envolver os empresários, a sociedade porque eu acredito muito que o equilíbrio social depende de todos nós. Não cabe só ao poder público, cada cidadão tem sua parcela de responsabilidade e nós entendemos essa necessidade de estimular e buscar parcerias como esta com a Silvia Lino, empresária de sucesso que tem essa preocupação social”, reforçou Márcia.

A ação beneficente também marca a comemoração dos 35 anos da loja Corpo e Arte Homem, da proprietária Silvia Lino, grife de artigos masculinos que sempre está envolvida em ações sociais. “Foi uma junção maravilhosa e eu fiquei muito feliz da AACC ser a escolhida para ser beneficiada”, elencou.