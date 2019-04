DA REDAÇÃO



A programação da Arena Pantanal neste fim de semana tem como destaque a disputa pelo título de campeão mato-grossense de futebol. Cuiabá Esporte Clube e Operário Várzea-grandense (CEOV) se enfrentam no primeiro jogo da decisão do campeonato estadual neste domingo (14), às 15h.

Conhecido como Dourado, o Cuiabá chega à sua terceira final consecutiva no Estadual depois de vencer o Luverdense na fase semifinal. Já o Operário duelou com o União, de Rondonópolis, pela outra vaga na final. A disputa do título mato-grossense também garantiu ao tricolor várzea-grandense vagas para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro Série D de 2020.

“Convidamos todos os apreciadores do futebol a irem à Arena Pantanal neste domingo. Vamos torcer pelos times locais e ajudar a fortalecer o futebol mato-grossense”, convoca o secretário da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), Allan Kardec.

A programação de atividades no Estádio inclui ainda a utilização do auditório, que fica no subsolo, para o curso de voluntários em Defesa Civil, que ocorrerá também no domingo (14), a partir das 7h. Também na mesta data, a partir das 16h30, ocorre mais uma edição do evento De Som a Sol, no entorno da Arena.