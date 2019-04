DA ASSESSORIA



A Sinop Energia concluiu hoje (13), às 8h, o enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop, projeto que está em fase final de implantação no rio Teles Pires, entre os municípios de Cláudia e Itaúba, região norte do estado de Mato Grosso.

Minuciosamente controlado, o processo de enchimento foi finalizado de forma progressiva, alcançando a cota 302 (nível máximo operativo), correspondente à uma área de 342 km² e um volume total de 3 bilhões de m³.

O procedimento de formação do lago da Usina iniciou em 30 de janeiro deste ano e contou com o acompanhamento diário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

De acordo com o diretor-presidente da Sinop Energia, Jean-Christophe Delvallet, todo o processo foi executado dentro das obrigações estabelecidas no Projeto Básico Ambiental (PBA) e no Plano de Enchimento Controlado (PEC), o que evidencia o compromisso da empresa com as pessoas e o meio ambiente.

Conforme Delvallet, várias ações foram desenvolvidas pela Sinop Energia para que o processo, como um todo, ocorresse com êxito e segurança.

“Entre os trabalhos de muita dedicação podemos destacar as análises regulares da qualidade da água no reservatório ao longo da sua formação, que permaneceram dentro do previsto pelo modelo matemático, o resgate cuidadoso de 25 mil animais realizado pela equipe do Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Terrestre da UHE Sinop e também as atividades do Programa de Comunicação Social que antecederam todo o processo”, acrescentou.

O diretor de Meio Ambiente da Sinop Energia, Ricardo Padilha, lembrou sobre a importância dos programas básicos ambientais (PBA’s) em que totalizam 41 desenvolvidos pela Usina.

“Todas as atividades são fundamentais para o sucesso do projeto ao longo de sua implantação, mas quero salientar que os trabalhos não param após o enchimento do reservatório”, explicou. “Na fase de operação os programas permanecerão com o mesmo afinco e dedicação por parte do Empreendimento”, acrescentou.

Área de segurança do lago

De acordo com a diretoria da Sinop Energia, embora atrativo, o lago formado pode apresentar riscos se os limites de segurança não forem respeitados.

Por esta razão é importante que o público respeite os alertas instalados a montante e a jusante imediatos do barramento da Usina durante as atividades de lazer e pesca.

Além disso, conforme a Lei Estadual nº 9096 de 2009 é proibido pescar no Estado de Mato Grosso a 200m acima ou abaixo das barragens.