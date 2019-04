DA REDAÇÃO



A estudante de Psicologia Myrella Steteski, de 19 anos, morreu na tarde de sexta-feira (12) em um acidente de trânsito em Tangará da Serra (242 km de Cuiabá).

Conforme informações do site Diário da Serra, Myrella pilotava uma motocicleta que se chocou com um caminhão. O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas 13 e 20, no Centro da cidade.

Conforme informações preliminares, a jovem estava trafegando na via preferencial, quando o caminhão teria atravessado o cruzamento sem obedecer a placa de pare.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou Myrella à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Município. Ela reclamava de dores na região do tórax.

Pouco depois de dar entrada na unidade hospitalar, Myrella sofreu uma parada cardiorespiratória e morreu.

O motorista não ficou ferido.

A Polícia Civil investiga o caso. Em conversa preliminar com os policiais, o motorista relatou que não viu a jovem, supondo que ela estivesse em um ponto cego na via.

Na manhã deste sábado, a página pessoal do Facebook já havia sido modificada para um memorial.

“Esperamos que as pessoas que amam Myrella encontrem alento ao visitar seu perfil, para lembrar e celebrar sua vida”, diz a página.