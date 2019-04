Lucas Barreto (detalhe) deu entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande em estado grave

BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

O jovem Lucas de Castro Barreto, de 23 anos, morreu no Pronto Socorro de Várzea Grande, após colidir sua moto em uma árvore na tarde desse sábado (13), na Avenida Filinto Muller.

Lucas era filho do secretário de Finanças de Nobres, Amilton Barreto do Reis.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que o rapaz perdeu o controle do veículo.

O jovem teria invadido a pista contrária e, em seguida, bateu contra uma árvore. Com o impacto, a moto ficou presa ao tronco.

Lucas foi resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e deu entrada no Pronto Socorro em estado grave, por volta de 11h30.

Cinco horas depois, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e apura as causas do acidente.