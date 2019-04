De acordo com a Polícia Militar, a casa foi invadida por homens que atearam fogo em arquivos, em um escritório da mulher do ex-prefeito e em um cômodo. Nenhum objeto foi levado do local. Computadores e televisões não foram levados.

Segundo a PM, os suspeitos invadiram a casa por uma janela e também arrombaram a porta. O ex-prefeito estava em viagem para Lucas do Rio Verde, a 360 km da capital.

Os criminosos colocaram arquivos e documentos do escritório em cima de uma cama e colocaram fogo. Um quarto e o escritório foram incendiados.

A polícia foi chamada por testemunhas e pediu que a prefeitura enviasse um caminhão-pipa. A cidade não conta com um quartel do Corpo de Bombeiros.

O fogo foi controlado e o incêndio não se alastrou para os outros cômodos. Bauer retornou de viagem e registrou boletim de ocorrência sobre o episódio.