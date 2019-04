DA REDAÇÃO



As comemorações dos 300 anos de Cuiabá não param. A creche municipal São Mateus inaugurou nesta semana, o Quintal Cuiabano. A iniciativa faz parte do Projeto ‘O Jeito de Nossa Gente’, que tem o objetivo de conhecer o modo de vida dos alunos, de suas famílias, da comunidade e da cidade juntamente com as mascotes ‘Joca’, o jacarézinho e o menino Mateus.

Em um espaço lúdico com muitas cores e formas que resgatam a cultura cuiabana, o Quintal Cuiabano é a primeira etapa do projeto. “Será um espaço organizado para as crianças vivenciarem as tradições da nossa terra, por meio das personagens ‘Joca’, o jacarézinho e o menino Mateus, serão contadas e retratadas histórias do Córrego do Barbado, que passa em frente à nossa creche”, explica a diretora da unidade Denis de Moraes. Durante a inauguração do espaço, foi servido Chá com Bolo.

No Quintal Cuiabano são desenvolvidas atividades com músicas e danças tradicionais, culinária típica, contação de histórias infantis, do folclore local, da nossa cidade, jogos e brincadeiras, encontros com a presença de membros das famílias para contarem suas histórias e leitura.

“Em virtude dos 300 anos, nosso objetivo é trabalhar com as crianças essa vivência cuiabana, nosso linguajar, a culinária, o nosso artesanato, a nossa dança envolvendo a nossa comunidade. Queremos levar esse projeto à todas as unidades que estão à beira do Córrego do Barbado, que é por este córrego que ‘Joca’ o jacarezinho chega até a creche São Mateus e conhece seu novo amigo Mateus e passam a viver aventuras resgatando a cultura cuiabana”, acrescenta a coordenadora Telma da Silva Pereira.

Foram confeccionados os bonecos do ‘Joca’, o jacarézinho e o menino Mateus para desenvolver as atividades. As crianças poderão levar os bonecos para casa e anotarem em um caderno as experiências que vão ter junto com os personagens. No final do ano, será produzido um livro de cada turma contando as vivências das crianças com o ‘Joca’ e o Mateus.