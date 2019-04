DA REDAÇÃO



Uma festa com bolo gigante, distribuição de milhares de roupas e muitos serviços gratuitos para a população, que celebrou os 300 anos de Cuiabá durante o Multiação especial deste sábado (13), no Sesi Papa. Realizado pelo Sistema Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Sistema Fiemt), TV Centro América e parceiros, foram realizados 17.750 atendimentos nesta 60ª edição do projeto.

“Tão importante quanto esse número recorde de atendimentos é constatar que cada pessoa que procura o Multiação tem um atendimento de muita qualidade realizado por cada parceiro e equipe envolvida. Todos estão muito empenhados nesse projeto que impacta positivamente a vida de muitas pessoas”, disse o presidente do Sistema Fiemt, Gustavo de Oliveira.

Um dos presentes para a população foi o ‘Guarda-Roupa Solidário’, que arrecadou e distribuiu mais de 18 mil peças de roupas, sapatos e brinquedos. A família da Maria Josefina da Silva foi uma das beneficiadas.

“Eu participei no mês passado lá no Itororó e consegui os meus óculos. Gostei tanto que vim de novo, agora com filho, nora, netos e sobrinhos. Além de resolver problemas de saúde, as crianças brincam e, ainda, vou aproveitar e escolher roupas pra toda família”, disse.





O ‘Guarda-Roupa Solidário’ contou com o apoio do Sindicato das Indústrias do vestuário, têxteis, de fiação e tecelagem do Estado de Mato Grosso (Sinvest MT) e de milhares de pessoas que doaram peças durante a campanha de arrecadação. Quem foi ao Sesi Papa também pode aproveitar a Inspeção Veicular Gratuita (IVG), realizado pelo Sindicato Intermunicipal da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Mato Grosso (Sindirepa MT).





“A direção do carro tá ruim, não sei o que foi. Achei bom vir, ter uma análise de especialistas. Aqui no evento o ‘diagnóstico’ é isento, eles não querem apenas o seu dinheiro. Vão falar o real problema do meu carro. Quando eu for à oficina já sei o que é e ninguém vai conseguir me empurrar mais serviços”, disse Jorge da Costa, antes de confirmar que o carro está com três rodas empenadas.





A 60ª edição também teve a parceria dos sindicatos empresariais da indústria do arroz (Sindarroz MT), que distribuiu 700 kg de arroz, da indústria sucroalcooleira (Sindalcool MT) com a doação de 1 mil kg de açúcar, da indústria gráfica (Sige-MT) que ofertou 900 kits escolares, das indústrias de cerâmica (Sindicer MT) com a distribuição de vasos e com o das indústrias de reciclagem (Sindirecicle), que coletou materiais eletrônicos sem uso.

Os tradicionais serviços também foram ofertados, como mais de 1.000 consultas na área da saúde. Uma delas foi do Antônio Gomes dos Santos, 75 anos, que mora em Várzea Grande e, para garantir a consulta oftalmológica, chegou ao Sesi Papa às 19h30 da sexta-feira (12/04). "Já participei quando teve no Parque Sabiá e sei que o atendimento é bom. Só não pode bobear, coisa boa todo mundo quer. Então, dormi aqui pra não correr o risco de perder a vez", explicou antes de ser consultado para “finalmente, trocar os óculos e ver bem a vida de novo”.

Quem também nem dormiu para garantir a consulta foi a Gildete Alves, 64 anos, que trocou a noite em casa, no bairro São Mateus, por um atendimento. "Já fiz todos os exames, só preciso da consulta que não sai nunca pelo SUS. Preciso voltar a enxergar bem para ler os códigos das vasilhas que vendo, ajuda a complementar a aposentadoria. Sem ver não consigo trabalhar direito. Cheguei aqui por volta das 21h30, porque tenho fé no Multiacão e estou otimista que vou conseguir", afirmou.

São parceiros do Multiação: Águas Cuiabá, Associação de Oftalmologia, Café Brasileiro, Caixa Econômica Federal, Centro de Patologia e Citologia Paulo César de Figueiredo, Centro de Zoonoses de Cuiabá, Clinica Genus, Clínica Oncomed, Clínica Veterinária Cuiabá, Defensoria Pública, Energisa, Exercito Brasileiro, Hospital Amecor, Hospital Santa Helena, Instituto Euvaldo Lodi, Imagens Medicina Diagnóstica, INSS, Instituto Ação Verde, Instituto Embeleze, Laboratório Carlos Chagas, MTU, Refrigerantes Marajá, Pró Ótica, Projeto Via Láctea, Polícia Militar, Puríssima, Rotary, Sebrae, Senai, Sesi, Sine, Titânia Telecom, Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região, Unic, Unimed, Uniodonto e Univag.