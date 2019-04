DA REDAÇÃO



Com investimentos da ordem de R$ 5,21 milhões em recursos da Educação Municipal de um total de R$ 105 milhões previstos para serem investidos, em 2019, a Prefeitura de Várzea Grande realiza nesta segunda-feira, 15 de abril, a entrega de uniformes escolares para 28 mil alunos da Rede Pública Municipal.

Esta é o terceiro ano consecutivo que Várzea Grande entrega conjuntos de uniformes para os alunos da Rede Pública Municipal, uma ação que a prefeita Lucimar Sacre de Campos sinaliza cumprir com prazer por demonstra o zelo para com a Educação, o respeito para com a população e a segurança que os uniformes promovem junto a população estudantil.

Durante a solenidade será autorizada pela prefeita Lucimar Sacre de Campos e pelo secretário de Educação, Silvio Fidélis, reforma e manutenção em 23 unidades do setor educacional, sendo 9 Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB); 7 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI); o Núcleo Tecnológico e o Ginásio Poliesportivo Jorge Mussa.

Além dessas ações, a prefeita Lucimar Sacre de Campos, também assina a ordem de serviço para manutenção predial de 6 Escolas Municipais. A meta estabelecida pela administração municipal é de até 2020, ter promovido a reforma de todas as unidades que fazem parte da rede de ensino público da cidade.

“Nosso compromisso não se resume apenas em obras e ações, mas na busca dos resultados práticos, que é permitir que os jovens de hoje tenham uma formação adequada para se tornarem profissionais no futuro”, disse Lucimar Sacre de Campos sinalizando que a administração municipal de Várzea Grande, zela pela qualidade do ensino através de políticas públicas voltadas para o ambiente escolar.

A gestora lembra ainda que desde que assumiu a Prefeitura de Várzea Grande tem honrado todos os anos, com o compromisso em disponibilizar aos estudantes matriculados, o uniforme escolar. “Mesmo não sendo uma obrigação legal, a entrega desse conjunto de uniforme reafirma nosso compromisso com os alunos da Rede Pública, na garantia e na sua permanência nas escolas. Assumimos esse compromisso com os estudantes, por também entender que se trata de um item de extrema necessidade, pois além de ser uma economia para os pais, proporciona a praticidade e, acima de tudo, a segurança dos alunos”.

Já o secretário de Educação, Silvio Fidélis, destaca que: “ampliar e melhorar a estrutura das unidades escolares tem sido um compromisso da prefeita Lucimar Sacre de Campos, que vem mantendo desde 2015, a política pública de fortalecimento e qualidade no ensino da Rede Pública Municipal”, explicou ele ponderando ainda que: “O uniforme é um peça indispensável para o estudante. É também um item de segurança, pois garante a identidade dos alunos e uma economia para as famílias que não terão de investir em vestuários para seus filhos irem à escola”, destacou o gestor lembrando que os uniformes devem ser usados durante horário escolar.

Lucimar Campos assinala também a importância na capacitação dos profissionais da Educação Pública Municipal de Várzea Grande e pondera que o concurso público realizado em 2018 que atendeu a todas as áreas da administração pública, deram prioridade para as áreas da Educação e Saúde, que já convocaram e empossaram mais de 80% dos aprovados.

“Todos os investimentos feitos no setor educacional, no que tange a reforma e construções de novas unidades, capacitação de professores, aquisição de material didático, equipamentos e compra de kits de uniformes estão ajudando a expandir o ensino público municipal e que terá impacto no futuro, uma mudança no perfil dos estudantes da Rede Pública Municipal. Nesta etapa, assinamos a ordem de serviço para a reforma geral de escolas municipais e creches infantis além da reforma de um ginásio poliesportivo. São obras estruturantes que oferecem condições dignas para o aprendizado dos estudantes, além de comodidade e segurança para toda a comunidade escolar”, reafirma a prefeita Lucimar Campos.

O secretário de Educação, Silvio Fidelis disse que a Educação é um setor prioritário na atual gestão e que os investimentos estão sendo feitos na garantia e fortalecimento do setor educacional. “Ao longo desses anos a Educação alcançou índices positivos, principalmente, na elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e isso muito se deve as inúmeras melhorias que a Secretaria de Educação vem recebendo nos últimos quatro anos”, destacou.

Silvio Fidélis, afirma ainda que as melhorias no setor educacional atestam a responsabilidade que essa gestão está tendo com a Educação Pública municipal, melhorando a qualidade de ensino, sem esquecer o reconhecimento e respeito a todos os servidores que compõem a pasta, pois um ensino de qualidade exige espaços adequados, profissionais capacitados e zelo por parte do Poder Público.