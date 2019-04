JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma mulher identificada como Francineide Alves de Oliveira, morreu neste domingo (14), após ser atropelada por um carro em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá).

De acordo com o relato da Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na tarde de ontem. Testemunhas disseram que o condutor de um Audi, com placas de Várzea Grande, estava disputando um racha com o motorista de uma caminhonete.

Ambos os veículos foram vistos em alta velocidade e, em determinado momento, o Audi invadiu a calçada onde a mulher caminhava e a atropelou.

Ela foi arremessada por vários metros de distância. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ser acionada, mas Francineide já estava sem vida.

Os dois motoristas fugiram após o acidente e não foram localizados pela Polícia.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca imagens das câmeras de monitoramento da região para identificar os suspeitos.