O vereador de Nova Ubiratã Ney de Paula Teixeira (detalhe), que morreu no acidente

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O vereador de Nova Ubiratã Ney de Paula Teixeira (PPS), de 49 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito no domingo (14), na MT-242.

Outras duas pessoas – que não tiveram as identidades reveladas – também morreram.

De acordo com a Polícia Militar da cidade, o vereador estava em uma Toyota Hilux, que colidiu de frente com um Gol, onde estavam as outras duas vítimas fatais.

“Ney Madeireira”, como o vereador era conhecido, chegou a ser socorrido com vida e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu pouco tempo depois.

No carro dele também havia outro homem e uma criança, que ficaram feridos, e foram levados para o Hospital Regional de Sorriso. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Ainda não se sabe o que aconteceu para que a colisão ocorresse. Segundo a PM, o local é pavimentado e não chovia no momento do acidente.

As causas estão sendo investigadas.