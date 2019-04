Pai gravou video ao lado do filho e postou no instagram

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um estudante de 15 anos do Colégio Coração de Jesus postou várias fotos com uma arma em punho, na sua conta pessoal no Instagram, com mensagens ameaçadoras.

As postagens levaram medo e preocupação a pais e estudantes, ainda assustados com o massacre ocorrido em uma escola em Suzano (SP), há pouco mais de um mês.

Um dos posts mostra o aluno com uma arma na mão, rosto vendado, e a legenda: "Segunda-feira tem aula, hein". Em outra postagem, ele empunha uma arma com uma mira a laser. "Quando você ver essa luz, corra", diz.

Após tomar conhecimento do episódio, o pai do menor gravou um vídeo e postou na rede social, ao lado do filho, onde pede desculpas e diz que o estudante cometeu uma brincadeira de mau gosto.

O homem ainda afirma que a arma que o adolescente mostra nas fotos é de arisoft, usada para recração.

“Eu sou o pai do A. Também fiquei preocupado com essas postagens, eu não tinha visto. Mas eu quero tranquilizá-los. O A. trata-se de um menino muito bom, de família. Ele errou, já chamamos a atenção dele. Ele utilizou essa arma, que é minha, é uma arma de airsofit ponteira laranja, é uma arma permitida”.

"Existem grupos para brincar de airsofit, são bolinhas. Eu comprei colete, balaclava, tudo para ele poder se proteger e brincar com segurança com esse equipamento. Ele resolveu fazer uma brincadeira de mau gosto. Trata-se de uma brincadeira de mal gosto”, disse.

O MidiaNews tentou contato com a direção da escola. Conforme a atende, um dos diretores da unidade iria retornar a ligação tão logo encerrasse uma reunião interna. Até as 11h30, ela não havia retornado a ligação.