Considerado um divisor de águas na oferta de qualidade de vida para dezenas de comunidades, o Parque da Família foi inaugurado no sábado (13) pelo prefeito Emanuel Pinheiro e já está em pleno funcionamento. O novo espaço foi construído pela Prefeitura de Cuiabá seguindo o conceito de democratização do acesso ao lazer, da inclusão e da integração social.

A obra contou com um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões, sendo R$ 1,8 milhão aplicados pelo Pantanal Shopping e o restante de contrapartida do Município.

A edificação do parque em uma área de 32.000 m², localizada na Avenida Ver. Juliano da Costa Marques, beneficia diretamente milhares de moradores de bairros como Bela Vista, Canjica, Terra Nova, Dom Bosco, São Roque e outras comunidades vizinhas.

Além disso, o local foi criado com a ideia de homenagear pelo menos 900 famílias que, ao longo dos 300 anos, ajudaram na construção da história da capital mato-grossense.

“Toda essa área era um enorme lixão, tomado pelo mato e que oferecia um grande perigo para os moradores da região. Hoje, estamos vendo um sonho realizado ao conseguir transformar aquele espaço abandonado em um espaço que dará uma nova vida aos moradores da região. Alinhado a isso, promovemos a valorização de famílias tão importantes para Cuiabá”, comentou o prefeito Emanuel Pinheiro.

Participante direta na idealização do projeto, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, explicou que os nomes dos homenageados serão todos expostos na entrada do parque, seguindo o estilo calçada da fama. No sábado, foram condecoradas as primeiras 50 famílias e, a cada 15 dias, serão feitos sorteios também de 50 em 50. “Estou muito feliz por ter contribuído, fazendo com que esse parque homenageie tanto aqueles que nasceram aqui quanto os que vieram de outras regiões e construíram suas vidas em Cuiabá”, destacou.

A obra foi coordenada pelas secretarias municipais de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Também tiveram participações as pastas de Planejamento, dos 300 Anos, e de Obras Públicas, que foi a responsável pelo trabalho de recuperação das vias de acesso. Outro importante ponto é que, somando todas as etapas, a construção do Parque da Família contou com o empenho de mais de 100 trabalhadores, fomentando a geração de emprego.

A área possui trilhas internas para caminhada, campo de futebol, iluminação com lâmpadas LED, bancos e lixeiras, academias ao ar livre, chafariz interativo, pergolados e playground. Ainda fazem parte do complexo um grande lago de contemplação e um espaço especial para pets, denominado “ParCão”. O parque fica aberto das 5h às 22h30.

“Já estamos trabalhando para destravar o processo de concessão de dois quiosques que serão instalados no parque. Esses espaços serão cedidos à iniciativa privada para exploração comercial. Em troca, ganharemos parceiros que ajudarão na construção do banheiro, na instalação de bebedouros e também na manutenção do parque”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanos, Juares Samaniego.

Participaram da solenidade de inauguração os vereadores Misael Galvão (presidente da Câmara Municipal), Luis Claudio, Mário Nadaf, Marcos Veloso, Toninho de Souza, Marcrean Santos e Advair Cabral, além dos secretários municipais de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, de Plenejamento, Zito Adrien, de Governo, Carlos Roberto da Costa (Nezinho), de Ordem Pública, Leovaldo Sales, de Comunicação, Fausto Olini.