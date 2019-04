LEANDRO MAIA

TV CENTRO AMÉRICA

Dados do portal do empreendedor aponta que, nos primeiros três meses deste ano, 4.288 microempreendedores se formalizaram em Mato Grosso. O número é 3% maior que no mesmo período do ano passado.

De acordo com o Sebrae, seja pela necessidade, seja por vontade de ter o próprio negócio, o fato é que, cada vez mais, os mato-grossenses estão se lançado no mercado com a criação de novos produtos e serviços.

A empresária Graziela Souza apostou em um negócio próprio por necessidade. Após três anos de investimentos, a fábrica se consolidou e, atualmente produz, em média, 50 bolos confeitados e mil bolos de pote por mês.

Contente com o resultado, a empreendedora decidiu avançar um pouco mais, além de atender os pedidos que chegam por mensagem de aplicativo, ela inovou na distribuição dos produtos.

Graziela trouxe, de São Paulo, uma máquinas de atendimento automático, que foram instalados em dois shoppings de Cuiabá.

O cliente age como se fosse comprar um refrigerante ou um café: escolhe o produto e paga com o cartão.

“A tecnologia ajuda muito, eu posso acompanhar as compras online e fazer o controle de onde eu estiver”, destacou.

No caso da Ana Carolina, os dez anos como publicitária foram trocados por um novo desafio.

“Tive a ideia de vender peças em chás de lingerie para noivas. Um dia surgiu a oportunidade de expor quase a loja todas para as clientes convidadas e desde então, não parei mais”, contou.

De acordo com a consultora do Sebrae, Eliane Ribeiro Chaves, para se tornar um empreendedor é preciso coragem e ousadia. E para fomentar o empreendedorismo, a instituição oferece cursos gratuitos.

“Temos um programa chamado educação empreendedora, onde levamos o conceito de empreendedorismo para o jovem que vai entrar no mercado de trabalho saber empreender com inovação”, ressaltou.