Já consagrada no calendário esportivo municipal, a Corrida Bom Jesus de Cuiabá chegou neste domingo (14) à sua 33ª edição. Consolidando o sucesso das provas organizadas anteriormente, o evento deste fim de semana contou com a participação de aproximadamente 3 mil corredores. O número engloba cerca de 1.500 inscritos e o restante composto por corredores “pipocas”, que também fazem da corrida algo muito além do que uma simples competição.

Organizada pela Prefeitura de Cuiabá, a prova faz parte das ações de comemorações dos 300 anos da Capital. Com uma extensão de 10 quilômetros, o percurso foi montando de forma a alinhar um trajeto competitivo com a contemplação de diversos pontos turístico da cidade. Dessa forma, os atletas saíram do Parque das Águas, passando por vias como Historiador Rubens de Mendonça, Getúlio Vargas e Joaquim Murtinho, finalizando na Orla do Porto.

Conforme explicou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, além de fomentar a prática esportiva e premiar os participantes, a Corrida Bom Jesus tem um importante papel social. Isso porque, segundo destacou, todo valor arrecadado com as inscrições será revertido na compra de cestas básicas para instituições que prestam serviços sociais em Cuiabá.

“É uma corrida tradicional, que se encontra em sua 33ª edição e também podemos considerar como uma verdadeira corrida solidária. Por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, ela foi incluída na programação das comemorações dos 300 anos e foi um sucesso, contando com grandes corredores, inclusive internacionais. Só temos a agradecer o apoio de todos os colaboradores como a Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e as diversas secretarias envolvidas” disse o secretário.

Uma das participantes da prova foi a Lara Santana, de 30 anos. Corredora há cerca de sete anos, Lara destacou toda organização do evento e também aprovou o trajeto montado. “Apesar de termos sofrido um pouco com as subidas, gostei muito do percurso. Ele passou por importantes pontos turísticos de Cuiabá. É muito mais prazeroso quando existe essa união entre o percurso, a paisagem e o incentivo da população”, ressaltou.

Com 55 anos e participante habitual das provas de ruas em Cuiabá, o corredor Deonei Vieira de Barros também avaliou positivamente a rota montada para a competição. “Houve uma mudança no percurso, que o tornou mais pesado. Mesmo assim gostei muito, por ele exigir mais do atleta, e consegui completá-lo com 48 minutos”, pontuou.

Ao todo, foram distribuídos R$ 25 mil em premiação. Os valores da gratificação para o pelotão de elite (masculino e feminino) variaram de R$ 600 a R$ 3.000. Na categoria especial, que comtempla cadeirantes e pessoas com deficiências visual, física e intelectual, os vencedores levaram o prêmio de R$ 500. Além disso, o evento trouxe quatro novas categorias: Idoso(a), Melhor Fantasia, Melhor Cuiabano (a) e Melhor Servidor (a) Municipal. Nessas, os vencedores também levaram para casa R$ 500.

A 33ª Corrida Bom Jesus de Cuiabá contou com o apoio das empresas Cosan, Rumo, Purissíma, Martinelo, Comper e Unimed. Confira o resultado completo da competição clicando aqui.