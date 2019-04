DA REDAÇÃO



A população de Várzea Grande terá uma programação especial na Semana Santa, a exposição que celebra a Via Sacra, considerado o maior evento do cristianismo, e que relembra a vida, paixão e morte de Jesus Cristo. Montada na Rua 24 de outubro, ao lado da Casa de Artes, a exposição foi inaugurada na noite deste domingo (14), pela prefeita Lucimar Sacre de Campos, juntamente com o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, segue aberta para visitação até o dia 21 de abril.

“Essa é a primeira vez que recebemos em nossa cidade a exposição da Via Sacra, que retrata todas as estações que marcam o sofrimento do filho de Deus em seus últimos momentos na terra, é uma belíssima obra que nos emociona e, ao mesmo tempo, nos faz refletir sobre nossas ações e nossas atitudes. É um período especial, de esperança e de renovação. Preparamos uma programação que envolve atividades para todas as idades para que toda a família possa participar. É um local que estará aberto à visitação e toda a população está convidada”, disse a prefeita.

O irmão Bruno Villas, da Associação Católica Arautos do Evangelho, destacou sobre a importância da semana santa na vida dos cristãos, e que esse é um momento de reflexão, e antecede a celebração da Páscoa, também é uma das festividades mais importantes para o cristianismo. Ele na ocasião agradeceu a iniciativa da Prefeitura Municipal em poder trazer para Várzea Grande essa exposição que reúne quadros cenográficos com ilustrações que representam as estações da via sacra.

”A Associação católica evangeliza por meio da arte e música. Esta exposição é um meio de despertar e remeter, na população várzea-grandense, o momento bíblico da morte e paixão de Jesus Cristo. Um momento santo para a comunidade católica”, disse ele.

O secretário Silvio Fidelis disse que a Via Sacra estará, a partir de hoje (15), aberta a população que poderá conferir a exposição das 18h às 22h. “É um evento que com certeza vai emocionar aqueles que vierem visitar o local. A exposição é uma iniciativa da coordenadoria de cultura é um presente para a população várzea-grandense nesta semana santa. “Essa exposição é uma produção da JC Multieventos e já foi apresentada em várias capitais do país”.

Encantada, a dona de casa, Joanita Ventura, 88 anos, moradora do bairro São Mateus, percorreu o pavilhão da Via Sacra atentamente, e em cada estação, parou alguns minutos para o momento de oração. “Tudo aqui esta perfeito, as esculturas são belas e remetem a um momento de sofrimento passado por Jesus. É um evento religioso que marca a vida de todos os católicos. Estou encantada com todo o que eu vi neste local”.

Luiza Amaral, moradora do bairro Costa Verde, disse que a exposição esta bem bonita e que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande está de parabéns pela iniciativa, em trazer para o município, uma obra de arte que retrata a passagem e o martírio de Jesus na terra. “Para nós que somos católicos, esse é um evento marcante e deve ser prestigiado”.

Já Cristina Dória, moradora do bairro Jardim Imperial, também elogiou o evento e disse que a exposição deve ser realizada todos os anos. “É um evento católico que enche os olhos e acalenta a alma”, completou.

A abertura da exposição contou com a apresentação artística do grupo musical do Arautos do Evangelho, e da Banda Municipal.