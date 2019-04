DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) publicou edital de processo seletivo simplificado para contratação de 207 profissionais para atuar no Hospital Regional Colíder.

A inscrição é gratuita, teve início nesta segunda-feira (15) e termina no dia 29 de abril; já a prova ocorrerá no dia 12 de maio, em local e horário a serem definidos e divulgados.

O processo seletivo será realizado mediante prova objetiva, análise de currículo e entrevista, sendo que o resultado final será publicado e homologado no dia 21 de maio e será divulgado no site da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso

As vagas ofertadas são: enfermeiros (38), enfermeiro auditor (1), analista de TI –suporte de rede (2), técnico em enfermagem (123), contador (1), técnico em segurança do trabalho (1), farmacêutico (6), técnico em radiologia (7), fisioterapeuta (12), técnico de laboratório (3), psicólogo (1), fonoaudiólogo (2), maqueiro (7), terapeuta ocupacional (1) e nutricionista (2).

Inscrições

Os interessados devem procurar o Escritório Regional de Saúde de Colíder, localizado na Avenida Princesa Izabel, nº 467, Setor Norte, Bairro Nossa Senhora da Guia, das 8h às 17h, em dias úteis. O edital pode ser acessado, na íntegra, AQUI.