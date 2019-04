DA REDAÇÃO



O programa Peixe Santo - realizado anualmente em Cuiabá por meio da Prefeitura Municipal - não será realizado este ano após uma recomendação feita pelo Ministério Público Estadual (MPE-MT).

O programa ocorre sempre na Semana Santa e constitui na venda de peixes à população por um preço acessível.

Na recomendação, o MPE apontou inconformidades no cumprimento de exigências de órgãos fiscalizadores, como a falta de documentação obrigatória.

A situação, registrada desde outras gestões, esbarra, dentre outros fatores, na inexistência de um frigorífico para o pescado na Capital.

Em março, cerca de 80 inscritos chegaram a passar por uma das etapas de capacitação obrigatória para a inscrição no Peixe Santo.

Segundo a Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, está em processo de formação uma comissão com peixeiros, representantes da Vigilância Sanitária e Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT).

O trabalho do grupo deverá nortear as ações para a retomada do programam e o objetivo é buscar por soluções para fortalecer o setor e levar o projeto à sua 28ª edição, no próximo ano.