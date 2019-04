BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

A queda de um poste nas proximidades da Rua Estevão de Mendonça, no Bairro Quilombo, em Cuiabá, deixou alunos de um colégio particular sem aulas na manhã desta terça-feira (16). De acordo com a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica, a região do Bairro Centro-Sul também teve o fornecimento comprometido.

Segundo a assessoria da Energisa o poste caiu após um veículo colidir com o mesmo. Uma equipe já está trabalhando no local para que o serviço seja normalizado.

A concessionária não informou a previsão para que o serviço seja informado no local e quantas unidades consumidoras foram afetadas pela queda do poste.

O Colégio Maxi informou que os alunos foram dispensados após a queda na distribuição de energia na região. A direção da unidade escolar foi informada que a previsão para resolver o problema é até às 13h.