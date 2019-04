DA ASSESSORIA



Estão abertas as inscrições para o “4º Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar” – que acontece nos dias 16 e 17 de maio, no hotel Deville, em Cuiabá.

Promovido pelo Hospital Santa Rosa, o evento contará com palestrantes e convidados de prestígio nacional e internacional no intuito de fomentar debates estruturantes voltados para a melhoria da gestão dos serviços de saúde.

Com o tema “Telemedicina – Uma Agenda Necessária para o Brasil”, o encontro – que tem como foco reunir profissionais da área de saúde, empresários do segmento, médicos e estudantes de medicina – quer apresentar informações que visem ampliar as relações comerciais, humanas, sociais e tecnológicas.

Para o diretor presidente do Grupo Santa Rosa, José Ricardo de Mello, este é um momento ímpar para a atualização profissional – tendo em vista que temas como “Telemedicina” e “Telessaúde” ainda são novos em Mato Grosso.

"Isto, por meio de talk show, eixos temáticos e palestras sobre saúde conectada, inovações em Telessaúde que melhoram a experiência do paciente, redução de desperdícios e crescimento da eficiência, e dilemas éticos e legais”, destaca.

Mello complementa que discutir a saúde de forma inteligente contribui para ampliar o know-how técnico e produtivo. Na ocasião, o público irá se interagir com os modelos de gestão que são tendência e com as experiências inovadoras na área da saúde. “Investir em ações que possam difundir conhecimento na área da saúde é primordial para a garantia de sua qualidade, sustentabilidade e segurança”, reforça.

SERVIÇO

As inscrições para o “4º Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar” podem ser feitas, no período de 15 de abril a 12 de maio deste ano, por meio do site http://www. hospitalsantarosa.com.br . Mais informações pelo telefone (65) 3618-8470.

ACREDITAÇÃO

Com mais de duas décadas, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo.

A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e em Nível 6 da EMR Adoption Model (EMRAM) pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Analytics.