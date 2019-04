DA ASSESSORIA



O Univag - Centro Universitário de Várzea Grande realizou, entre os dias 01 e 09 de abril, a Ação Solidária Coelhinho da Páscoa. A ação leva para várias entidades, escolas e creches o espírito de renovação da vida, com grande carinho e atenção, para confraternizar o verdadeiro sentido da Páscoa.

A iniciativa faz parte das atividades desenvolvidas pelo Univag Social, o Programa de Responsabilidade Social do Univag, conduzido pela Pró-Reitora Administrativa, professora Maura Gomes Medeiros.

“O Univag agradece a todos os envolvidos que contribuíram de forma solidária com esta campanha. Ações como esta reforçam os valores que a instituição preza, como a solidariedade, companheirismo, respeito e cooperação, fortalecendo relacionamentos e integrando a comunidade acadêmica e a comunidade externa’, ressaltou a Pró-Reitora Administrativa, Maura Medeiros.

A ação Coelhinho da Páscoa do Univag é realizada há mais de 20 anos, levando alegria às crianças especiais, com deficiências múltiplas, físicas, mentais e psicológicas, de várias instituições de ensino em Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães.

Muitas risadas, surpresas e brincadeiras alegraram as crianças especiais das Escolas Raio de Sol, Pestalozzi de Cuiabá, CENPER - Centro Pedagógico de Ensino Especial Maria da Silva Marques, Luz do Saber e APAE Chapada dos Guimarães. Também foram contemplados com a ação os idosos do Lar São Vicente de Paulo.

Todas as instituições selecionadas são filantrópicas e dependem de ações como esta para garantir seu funcionamento e, principalmente, proporcionar alegria em datas especiais.

A ação contou com a participação de colaboradores, voluntários e de acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física, Administração, Direito e Publicidade do Univag, que entregaram ovos de chocolate.

O projeto Univag Social reúne várias ações realizadas em prol da sociedade, que proporcionaram ao Univag - Centro Universitário de Várzea Grande o selo de instituição socialmente responsável.