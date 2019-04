DA REDAÇÃO



A Águas Cuiabá informa que, devido à falta de energia elétrica, a Estação de Tratamento Central ficou com suas atividades interrompidas no início da manhã desta terça-feira (16).

A companhia esclarece que as atividades da unidade já começaram a ser retomadas. No entanto, em função da paralisação, as regiões atendidas podem apresentar impacto no abastecimento.

O abastecimento retornará à normalidade conforme a progressiva pressurização da rede, processo físico-hidráulico que pode levar até 48 horas para o abastecimento pleno, em condições normais de fluxo e pressão adequada na rede.

A Águas Cuiabá conta com a compreensão da comunidade e solicita a todos que adotem práticas de consumo consciente de água, evitando o desperdício.

O telefone de atendimento ao cliente é o 0800 646 6115.

Veja abaixo a lista de bairros atingidos:

ALTOS DO COXIPÓ

JD. ALVORADA

AREÃO

CENTRO NORTE

JD. ITALIA I

STA. HELENA

R. SAO CARLOS

DOM AQUINO

CIDADE ALTA

SÃO ROQUE

STA. ANGELITA

QUILOMBO

PEDREGAL

JD. ACLIMAÇÃO

JD. BOM CLIMA

POPULAR

JD. TROPICAL

CAMPO VELHO

STA. ISABEL

JD. LEBLON II

DQ. DE CAXIAS I

JD. RENASCER

PRAEIRO

ARAÉS

JD. PAULISTA

JOSÉ PINTO

STA. ROSA II

JD. MARIANA

GOIABEIRAS

ROD. PARQUE

BARRA DO PARI

OITO DE ABRIL

CONSIL

CAMPO VERDE

MIGUEL SUTIL

CENTRO SUL

BARBADO

JD. LEBLON I

BANDEIRANTES

BOSQUE DA SAUDE II

JD. GUANABARA

PQ. MAE BONIFACIA

SAO JOAO DOS LAZAROS

JD. DAS AMERICAS

DOM BOSCO

VILA MILITAR

JD. STA. AMALIA

JD. PRIMAVERA

COESA

VERDÃO

LIXEIRA

PICO DO AMOR

BORDAS DA CHAPADA

JD. MONTE LIBANO

C.R. CANACHUE

BOSQUE DA SAUDE I

R. CARVALHO

CENTRO POLITICO ADM.

RIB. DA PONTE

JD. INDEPENDENCIA

JD. KENNEDY

R. CASTELO BRANCO

BAÚ

CANJICA

M. DO SOL

SR. DOS PASSOS

PORTO

JD. CALIFORNIA

BELA VISTA

POÇÃO

CARUMBE

C.R. DUNAS DO AREAO

DQ. DE CAXIAS II

R. VILLA DO SOL

TERRA NOVA

STA. ROSA I

JD. ARACA

JD. ANTONIO DIAS

JD. CUIABA

JD. PETROPOLIS