DA REDAÇÃO



Durante o último fim de semana, por alguns instantes policiais militares de três cidades do interior de Mato Grosso deixaram de lado a dura rotina de patrulhar as ruas, para surpreender crianças que sonham ingressar na Polícia Militar e fazer parte das unidades especializadas de Força Tática.

Os policiais participaram de festas de aniversários. A presença ocorreu por iniciativa dos próprios militares, por conhecerem a história de amor e admiração da criança pela carreira militar ou em atendimento ao pedido dos pais.

Em Alta Floresta (a 803 km de Cuiabá), a surpresa aconteceu na noite de sábado (13.04), para o estudante Mateus, de 12 anos. Quatro policiais do serviço de moto-patrulhamento da Força Tática do 9° Comando Regional foram até a casa do estudante. A chegada deles deixou o aniversariante alegre e envaidecido diante dos convidados.

Mateus fez questão de fazer fotos, especialmente uma pose típica em que os policiais costumam ficar de braços cruzados e cabeça erguida, postura que demonstra coragem.

Já em Juína (a 735 km de Cuiabá), também na noite de sábado, policiais da Força Tática do 8° Comando Regional estiveram na casa do pequeno Gabriel, de 6 anos. Surpreso e ao mesmo tempo feliz, Gabriel contou aos novos amigos que quer ser policial. Aliás, ele nunca escondeu sua admiração pelos PMs quando os vê pelas ruas da cidade.

Na cidade de Sinop (a 500 km de Cuiabá), este ano a festa de aniversário de Nícolas Gabriel, 7 anos, veio acompanhada da concretização de um pedido feito aos pais. Ele queria a presença dos policiais da Força Tática.

A paixão do aniversariante é tão grande que este ano ele usou roupas semelhantes ao uniforme da unidade especializada para celebrar a data junto com os policiais.