Os preços perderam sustentação em agosto, com a menor movimentação no mercado interno, exportações patinando com a queda do dólar e notícias relacionadas às importações brasileiras e leilões de oferta de milho por parte da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo levantamento da Scot Consultoria, na região de Campinas-SP, a saca de 60 quilos está cotada em R$44,00, frente a negócios de até R$47,00 por saca no final de julho e começo de agosto.

Vale destacar que, apesar dos recentes recuos, o milho está custando 63,8% mais na comparação com agosto do ano passado.

Daqui para frente, o mercado seguirá de olho nas exportações brasileiras, no desenvolvimento da safra norte-americana (2016/17) e no clima, principalmente com relação aos efeitos do fenômeno La Niña, que devem se intensificar entre os meses de setembro e outubro, permanecendo em 2017.

Ou seja, não está descartada uma retomada da firmeza nos preços no mercado brasileiro em caso de retomada das exportações ou em caso de um cenário menos favorável no mercado internacional.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/mercado-do-milho-perdeu-sustentacao-em-agosto-aponta-scot-consultoria-148887