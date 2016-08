DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



O Agroleite encerrou com recorde de público e de negócios. Ao longo da semana, a Cidade do Leite recebeu 54 mil pessoas de diversas localidades do país e do exterior.

Negócios - O otimismo foi demonstrado através dos negócios. Foram 180 empresas que movimentaram cerca de R$45 milhões. Muitos destes iniciados no evento e que são fechados nos próximos meses, o pós-feira.

Campeã Agroleite 2016 -

Entre balões que simbolizavam as cores do evento e crianças na pista foi anunciada a grande vencedora desta edição. Ana Ikella Minister da Waca, da raça Jersey do criador e expositor Nelci José Pedrozo Mainardes, de Castro, no Paraná, entra para o hall das supremas e terá seu nome eternizado na Calçada da Fama da Cidade do Leite.

“Esta é uma vitória trabalhada há muito tempo com amor e carinho pelo que gosto e pelo que amo. Minha vida são meus animais e meus amigos. Obrigado a meus pais pelos princípios que me deram. Da hombridade e da humildade de meu pai. Obrigado ao meu parceiro desde o princípio Pestana, ao meu pica pau Agnaldo, a minha companheira Anja, aos meus filhos Rafael e Geisa, aos meus funcionários João, Adilson e Wesley pela dedicação e toda a minha equipe que está aqui. Hoje é meu dia, ao meu parceiro e companheiro Solak. Vocês todos fazem parte desta vitória e da minha história”, disse emocionado Nelci Mainardes.

Nacional e Circuito Jersey -

O Agroleite orgulhosamente foi sede da 48ª Expohol (Exposição Nacional da Raça Holandesa) e da 3ª Etapa da Edição do Circuito Nacional da Raça Jersey. Nathan Thomas, de North Lewisburg, Ohio (EUA) conduziu os julgamentos dos animais da Raça Holandesa P&B, V&B e Clube de Bezerras e o brasileiro Claudio Aragon além da tradução de Nathan, foi o responsável pela avaliação dos animais da raça Jersey.

Visitantes -

O Agroleite reúne proprietários das principais fazendas leiteiras do país, focados em genética, produtores em geral, profissionais dos diversos segmentos da cadeia leiteira - veterinários, engenheiros agrônomos, técnicos, pesquisadores, consultores, Governo e Associações e também público em geral que a cada dia estão mais interessados em saber as formas de produção e a qualidade dos alimentos que consome, neste caso: o leite.

Coração de leite -

Em tempos de tanta informação a comunicação do Agroleite 2016 utilizou os infográficos para a divulgação desta edição. Com o slogan “Nós amamos leite” o evento teve como tema central o leite, um produto essencial para a vida e um coração branco representou a campanha de 2016 junto de diversos materiais alusivos ao incentivo do consumo do leite. O paisagismo da Cidade do Leite ganhou flores brancas que representaram o leite.

Patrocinadores -

O Agroleite 2016 foi realizado no período de 16 a 20 de agosto e teve como patrocinadores as empresas. Na cota Diamante, considerados os patrocinadores anuais do evento Nutron, Tetra Pak, Caixa e Nestlé. Na cota Ouro, Sicredi, Irrigabrasil, Sires, Amiréia Pajoara, DuPont Pioneer e Phibro. Na cota Prata Lely, Atlântica Sementes, Banco do Brasil, Elanco e Merial.

Agroleite 2017 - No próximo ano, o Agroleite será realizado no período de 15 a 19 de agosto, na Cidade do Leite, em Castro, no Paraná

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/castrolanda-agroleite-2016-encerrou-sabado-renovando-o-otimismo-do-setor-leiteiro-148886