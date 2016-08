DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



De acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), o recuo mensal de 5% foi ocasionado, principalmente, pelos baixos volumes da oleaginosa disponíveis no Estado, situação que também refletiu nos preços internos nos meses anteriores.

Conforme o instituto, o processamento de 709 mil toneladas registrado no último mês foi o menor para o período, nos últimos dois anos. “Além da baixa oferta, a redução de demanda pelo farelo de soja, sobretudo para a nutrição de bovinos, foi outra variável de impacto nos volumes esmagados em julho”, destacaram os especialistas.

Por outro lado, o Imea apontou que, na contramão

do processamento da soja, a margem bruta das esmagadoras no último mês apresentou um leve ganho pautado no recuo mais acentuado dos preços do grão ante a queda nos preços dos subprodutos. “Para agosto, além da retração que está sendo observada na margem bruta das esmagadoras, a baixa disponibilidade do grão já vem modificando as estratégias de processamento de grandes indústrias no Estado, com o esmagamento podendo ter mais um mês de pé no freio”.

