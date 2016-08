DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



O Dia de Campo é uma realização da Embrapa, do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e da Fundação Meridional. Durante o evento serão apresentadas as cultivares de trigo e triticale da Embrapa e do Iapar para os produtores do Paraná. Também estão previstas estações técnicas sobre indicação dos manejos fitotécnicos das cultivares de trigo da Embrapa e a importância da qualidade fisiológica de sementes de trigo.

A BRS Graúna é uma cultivar da classe Pão/Melhorador, por isso, apresenta boa qualidade para uso em panificação e também sua farinha pode ser usada em misturas com farinhas com menor força de glúten. O lançamento é indicado para Santa Catarina (Região 2); todas as regiões do Paraná; São Paulo (Região 2) e Mato Grosso do Sul (Região 3). "Só para se ter uma ideia do potencial produtivo desse lançamento, no Paraná, a produtividade média nos ensaios foi de 4.655 Kg/ha, valor superior a média histórica do Estado que é de aproximadamente 3.000 kg/ha", diz o pesquisador Manoel Bassoi, da Embrapa Soja.

De acordo com Bassoi, a nova cultivar apresenta ciclo diferenciado, chamado de tardio-precoce, ou seja, tardio para o espigamento (76 dias) e precoce para maturação fisiológica (aproximadamente 106 dias). "Essas características são importantes, porque podem beneficiar a sanidade da espiga, já que o espigamento mais tardio pode reduzir a ocorrência de brusone na espiga", explica.

Além disso, o pesquisador André Prando, da Embrapa, diz que nas regiões mais frias, o fato da cultivar espigar mais tarde pode ser vantajoso para escapar de geada. "E também a precocidade até a maturação fisiologia possibilita a colheita mais cedo beneficiando a cultura soja", diz .

Com relação à sanidade, a cultivar tem tolerânica à brusone, à germinação pré-colheita e ao crestamento, além de boa resistência ao acamamento. Possui moderada resistência ao vírus do mosaico comum do trigo e ao Vírus do nanismo amarelo da cevada.

Segundo os dados da Conab, em 2015, o Brasil produziu, em 2,4 milhões de hectares, cerca de 5,5 milhões de toneladas de trigo, o que representa aproximadamente 50% da necessidade interna que é de cerca de 10 milhões de toneladas por ano. O Paraná e o Rio Grande do Sul responderam por 90% da produção nacional. O Paraná, maior produtor nacional, produziu em 1,3 milhões de hectares, aproximadamente 3,3 milhões de toneladas de trigo.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/embrapa-e-meridional-lancam-cultivar-de-trigo-149138