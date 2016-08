DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



A safra de soja mato-grossense inicia na metade de setembro, depois do fim do Vazio Sanitário. Os agricultores estão em pleno planejamento da safra e, aproveitando o momento, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) divulga um Informe Técnico nº 131, que trata das orientações de manejo de fungicidas.

“Há todo um complexo de doenças da soja a que o produtor deve ficar atento. Por isso, é importante que tome conhecimento destas circulares técnicas que tratam do manejo correto e eficiência dos fungicidas”, afirma Nery Ribas, diretor técnico da Aprosoja.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) divulgou Circulares Técnicas que tratam do tema. As de números 119 e 121 são sobre ferrugem asiática e tratam dos produtos comerciais e dos fungicidas multissítios, respectivamente. Já a de número 120 aborda a eficiência dos fungicidas e controle da mancha-alvo.

É preciso ressaltar a importância do suporte de um engenheiro agrônomo para auxiliar na tomada de decisões. “O produtor deve seguir as recomendações técnicas quanto às aplicações de produtos, as doses, a tecnologia de aplicação, temperatura, umidade, vento, entre outras”, explica Nery Ribas.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/aprosoja-orienta-sobre-manejo-de-fungicidas-na-safra-de-soja-149140