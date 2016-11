DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



Com o objetivo de proporcionar aumento da produção, evolução na produtividade e no nível de gestão, além do incremento da renda líquida em propriedades rurais de Santa Catarina, o Sistema Faesc/Senar-SC (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), iniciou em 2016 o Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

O Programa na cadeia da bovinocultura de corte atende atualmente 15 municípios, sendo que em novembro mais sete municípios aderiram ao programa. São eles: Major Vieira, Curitibanos, São José do Cerrito, Correia Pinto, Campo Belo do Sul, Urupema e Urubici. Segundo o vice-presidente da Faesc, Antônio Marcos Pagani de Souza, outros oito municípios já começaram o programa nesta mesma cadeia, há três meses.

“O programa oferecerá aos produtores rurais visitas técnicas e gerenciais no período de dois anos objetivando um melhor desenvolvimento das propriedades. Na pecuária de corte será trabalhada a cria, a recria e a engorda dos animais. Será atendida toda a cadeia produtiva desde genética, manejo adequado, melhoria da alimentação e das instalações das propriedades. Tudo isso visando aumentar a produtividade e, consequentemente, os lucros dos produtores catarinenses”, destaca Pagani.

NA PRÁTICA

Cada técnico será responsável por desenvolver visita técnica e gerencial mensal durante dois anos. Os técnicos atenderão diretamente aos produtores rurais por meio de visitas às propriedades, com o foco na transmissão de conhecimentos relacionados à gestão da empresa rural e técnicas de manejo voltadas às atividades pecuárias e agrícolas.

“Os técnicos de campo repassarão aos produtores as metodologias sobre cálculo de custos de produção, indicadores e, principalmente, análise de dados para o planejamento estratégico conforme os pontos fortes e fracos de cada propriedade”, enfatiza o superintendente do Senar/SC, Gilmar Antônio Zanluchi.

Todos os dados levantados serão lançados em um software utilizado nacionalmente e que abriga informações completas de propriedades de todo o País. Com essas informações é possível fazer comparativos e tomar decisões mais assertivas. A partir deste software, os empresários rurais terão modelos para melhorar a sua rentabilidade.

O presidente da Faesc, José Zeferino Pedrozo, assinala que o programa de assistência técnica e gerencial representa um salto na capacitação dos produtores rurais, pois os preparará para a condução das atividades agrícolas e pecuárias com uma visão empresarial e o emprego de avançadas técnicas de gestão e controle.

