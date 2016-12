DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



O Consórcio Antiferrugem, da Embrapa, já identificou este ano vários focos da ferrugem asiática, nos Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo especialistas da área técnica da DuPont Proteção de Cultivos, a possível presença do fenômeno La Niña ao longo da safra - entre outras intervenções climáticas previstas para as regiões de soja nos próximos períodos – sinaliza que a doença deverá evoluir rapidamente no ciclo 2016-17, e atingir um número elevado de áreas de cultivo.

Segundo os engenheiros agrônomos da DuPont, a experiência das últimas safras revelou que o monitoramento de lavouras e a aplicação de fungicidas específicos trouxeram resultados superiores em produtividade, qualidade da colheita, rentabilidade e na relação custo-benefício do tratamento da ferrugem asiática.

Ainda de acordo com esse grupo de profissionais, outra medida indispensável ao enfrentamento da ferrugem na safra em andamento será a adoção, pelo produtor, de práticas de manejo de resistência aos fungicidas. Os agrônomos da DuPont explicam que a aplicação alternada de diferentes grupos químicos na sojicultura, mantém a suscetibilidade do fungo causador da ferrugem às tecnologias em linha para o controle químico da doença.

Ciência & tecnologia – Pertence ao portfólio de tecnologias da DuPont Brasil Proteção de Cultivos o fungicida Aproach® Prima. O produto tornou-se conhecido dos produtores pela eficácia que proporciona no controle preventivo da ferrugem asiática, principalmente no início e no fechamento da soja. Segundo ressalta a equipe técnica da companhia, Aproach® Prima é um dos principais produtos empregados no Brasil nos dias de hoje para controle dessa doença, entre outras que atingem à cultura.

Em comunicado divulgado na última semana, a DuPont também informou que recebeu o registro dos órgãos reguladores para introduzir no mercado o fungicida Vessarya™. O novo produto, salienta o texto da companhia, é altamente inovador ao combinar as moléculas mais eficientes de seus grupos químicos para controlar a ferrugem asiática e demais doenças da cultura. Vessarya™, acrescenta o comunicado, poderá ser comercializado após a obtenção dos cadastros estaduais e irá ampliar o portfólio de tecnologias da companhia para manejo de doenças da sojicultura brasileira.

