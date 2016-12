DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



Pragas e doenças da soja sempre preocupam os agricultores de Mato Grosso. Para melhor manejar as lavouras e evitar prejuízos, os pesquisadores Rafael Pitta, entomologista, e Dulândula Wruck, fitopatologista, da Embrapa Agrossilvipastoril, de Sinop, participarão da Rodada Técnica de Manejo Integrado de Praças e Doenças em Nova Mutum, no dia 13 de janeiro.

O Núcleo de Nova Mutum já realizou duas rodadas técnicas sobre a mosca branca e, agora, os produtores decidiram por um evento mais abrangente, tratando de pragas e doenças de final de ciclo.

A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) busca, por meio das rodadas técnicas, informar os agricultores sobre as ferramentas disponíveis para o cuidado com as lavouras. "Estamos plantando as sementes para a implantação de um manejo integrado de pragas e doenças no estado, que pode reduzir custos, seguindo a direção da sustentabilidade do sistema produtivo", afirma Thiago Moreira, gerente de Defesa Agrícola.

A rodada técnica inicia às 7h, com um café da manhã no Sindicato Rural de Nova Mutum. Depois, os pesquisadores e agricultores irão percorrer durante o dia quatro propriedades rurais. Informações com os supervisores de projetos Rafael Vinícius, pelo telefone (65) 99943.6404, e Márcio Martins, pelo telefone (65) 99973.7360.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/aprosoja-e-embrapa-realizam-rodada-tecnica-sobre-manejo-integrado-de-pragas-e-doencas-153658