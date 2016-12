DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



O calendário 2017 das estimativas das safras de grãos, café e cana-de-açúcar projetadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) já está disponível no site da estatal. O cronograma estabelece as datas das previsões da safra atual e do início do próximo ciclo de produção.

No caso dos grãos, a Conab realiza 12 projeções, que vão de outubro de um ano a setembro do ano seguinte. Para o café, são quatro acompanhamentos, nos meses de janeiro, maio, setembro e dezembro, e três estimativas para a safra de cana-de-açúcar no ano, em abril, agosto e dezembro.

De acordo com a tabela, o 4º levantamento da safra 2016/ 2017 de grãos será divulgado no dia 10 de janeiro, seguido pelo 1º levantamento da safra 2017 de café, no dia 17 do mesmo mês. Já o fechamento da safra 2016/2017 e o 1º levantamento da safra 2017/2018 de cana ocorrerão em abril, nos dias 13 e 18 respectivamente.

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/conab-libera-calendario-dos-levantamentos-de-safras-de-2017-153706