DO ISTOÉ DINHEIRO



Frigorífico da Marfrig em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, recebeu autorização para exportar carne bovina in natura aos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Agricultura, é a primeira planta do Estado a receber o aval para vender o produto àquele mercado.

A Marfrig confirmou que o documento de habilitação data do dia 23, mas não forneceu mais detalhes. Ainda de acordo com a Agricultura, atualmente 11 estabelecimentos estão habilitados para exportação de carne in natura aos EUA.

Brasil e Estados Unidos firmaram acordo para o início das vendas em julho do ano passado, após 17 anos de negociação. Conforme o acertado, o Brasil disputará espaço na cota anual de 64,8 mil toneladas que os EUA se dispõem a importar a cada ano.

A primeira remessa de carne bovina in natura brasileira chegou ao país em setembro. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), os norte-americanos importaram do Brasil, no ano passado, 846,25 toneladas da proteína in natura, no valor de US$ 3,348 milhões.

Fonte http://www.istoedinheiro.com.br/unidade-da-marfrig-e-a-1a-do-rs-habilitada-a-exportar-carne-para-os-eua/?utm_source=terra&utm_medium=home&utm_campaign=parceiro