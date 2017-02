DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



Serão realizadas dez apresentações durante todos os dias do evento, que vai até o dia 10. O responsável pelo circuito será o técnico de fomento da Associação Brasileira de Angus, Mateus Pivato. Com o tema "Angus, Agregando Valor à Produção”, a palestra, que tem organização do Núcleo de Criadores de Angus do Oeste do Paraná, abordará os benefícios da raça para quem busca uma produção de carne de alta qualidade. As apresentações serão sempre às 10h30min e às 15h no estande da raça no anexo do pavilhão B da Bovinocultura. O espaço também reunirá uma exposição de 18 exemplares de argola de cinco criatórios do Paraná. O Núcleo ainda promoverá o Shopping Angus, que ofertará 15 touros rústicos de ponta durante a mostra. A expectativa é atingir valorização de 10 mil por exemplar.

Esta é segunda vez que a Angus participa do Show Rural Coopavel, anteriormente limitada à produção agrícola. Segundo o presidente do Núcleo de Criadores de Angus do Oeste do Paraná, Agassiz Linhares Neto, a expectativa é que o encontro estimule os criadores a investirem e valorizarem animais melhoradores e registrados para aprimorar o rebanho e elevar ganhos. “Espero que este evento seja um multiplicador da raça Angus no Paraná, onde dominam a criação de animais meio-sangue”, afirma.



O técnico de fomento da Angus explica que o evento ajudará a mostrar, na ponta do lápis, os ganhos que a raça traz aos criatórios. “Criar Angus é um investimento de curto prazo, porque a qualidade dos animais compensa rapidamente”, cita ele, lembrando que a aquisição de um touro registrado, por exemplo, se paga nos primeiros anos com a produção de terneiros de alta qualidade que são reconhecidos e valorizados pelo mercado. Segundo ele, com os avanços da soja sobre as áreas de pecuária principalmente no Sul do Brasil, os criadores precisarão de técnicas e manejo que lhe tragam máxima eficiência dentro da porteira. Por isso, cita ele, investir em genética Angus de ponta, com reprodutores provados pelo Promebo, é o futuro de uma produção de carne altamente lucrativa. “O grande objetivo da associação agora é mostrar ao criador a possibilidade de produzir "verticalmente", ou seja, mais em menos espaço”, afirma.

