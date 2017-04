DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



Segundo o levantamento, Mato Grosso produziu 521 milhões de litros de leite em 2016, queda de 4,8% no comparativo anual. Em 2015 a captação já havia recuado 11,3% no Estado.

Para o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), os resultados foram causados por uma junção de fatores, entre eles, baixos preços pagos aos produtores em 2015 e aumentos nos custos de produção em 2016, “corroendo as margens dos pecuaristas, dificultando investimentos e manutenção na atividade”.

Segundo o Imea, tal panorama foi vivenciado em todo o Brasil, com a produção recuando 3,7% no mesmo período, por causa da redução na captação em 15 unidades da federação, mais o Distrito Federal. “Dito isto, a conjuntura de oferta restrita atual pode influenciar os preços do leite nos próximos meses, principalmente na seca, favorecendo os produtores de leite que conseguiram permanecer na atividade”

