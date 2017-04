DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



Confinamento de gado é o tema do momento. Para o leitor ter ideia, o Encontro de Confinamento, promovido pela Scot Consultoria, de 4 a 7 deste mês (abril), em Ribeirão Preto (SP), reúne um público de 1.000 pessoas, entre pecuaristas, técnicos e representantes de empresas ligadas ao setor, como frigoríficos. Essa grande afluência não era esperada pela Scot Consultoria.

O momento é de incertezas, mas tudo indica que há luz no fim do túnel. A previsão de Alcides Torres, diretor da Scot, é de um número entre 4 milhões e 4,5 milhões de cabeças ser confinadas neste ano. Se atingir 4,5 milhões, o volume supera em 1 milhão de bois o do ano passado. Tem gente aqui em Ribeirão Preto apostando em até 5 milhões de animais, ou 1,5 milhão sobre 2016. Importante lembrar que a temporada 2016 foi ruim para a atividade por conta da crise econômica, que espalhou o desemprego, e dos custos altos da engorda no cocho.

"Esse números não são definitivos", observa Alcides Torres. Vamos esperar a poeria assentar após a hecatombe da Operação Carne Fraca, mas uma coisa é certa: o preço do milho, do farelo de soja, e de outros componentes da alimentação do gado, caiu significativamente, afirma..

Ele ressalta que, no momento, a paradeira assusta, com frigoríficos paralisando os abates e o produtor retendo o boi no pasto. Mas é correto dizer que os países importadores estão voltando às compras.

Especialistas ouvidos pela Globo Rural afirmam que as condições econômicas do pais devem melhorar no segundo semestre e o consumo interno de carne ficar um pouco mais aquecido.

Nos debates, os pecuaristas reclamaram bastante do retorno da cobrança do ICMS por parte do governo estadual, e também do Funrural.

Conversei aqui com o Andre Perrone, renomado confinador de Barretos (SP). Ele, que abateu 29.800 cabeças em 2016, adianta que sua meta para este ano é de abater 35 mil bois do seu confinamento.

