A presença de um bloqueio atmosférico no Sul do Brasil mantém o tempo firme e sem previsões para chuvas em grande parte das regiões Sul e Sudeste, de acordo com levantamento divulgado pela Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul de Produção e Agricultura Familiar (Sepaf).

"A boa notícia é que nesta semana a chuva retorna às regiões produtoras de milho safrinha do Paraná e do Mato Grosso do Sul", destaca o órgão, em nota à imprensa.

No Sudeste, as chuvas só deverão chegar mais no final da semana, entre a sexta-feira (7) e o sábado (8). Com isso, o período será marcado pelo tempo firme e redução dos níveis de umidade do solo, desfavorecendo o desenvolvimento das lavouras, principalmente de 2ª safra, como milho e feijão.

"Mas por outro lado, a chuva mantém as condições favoráveis à realização da colheita da cana de açúcar, que segue avançando em todas as regiões produtoras do Centro-Sul. Bem como a colheita do arroz, milho e soja no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e demais localidades do Sudeste", destaca a nota.

Segundo a Sepaf, os modelos de previsão indicam que a primeira quinzena de abril deverá ser marcada por chuvas apenas na forma de pancadas irregulares sobre as regiões produtoras de milho (SP, MG, PR e do MS), o que poderá gerar algumas perdas pontuais de produtividade. "As temperaturas seguirão com grande amplitude em toda a região Centro-Sul, com madrugadas mais amenas e dias quentes", ressalta.

