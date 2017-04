DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO



Segundo o Balanço, no mês, as exportações por fator agregado alcançaram os seguintes valores: básicos (US$ 10,014 bilhões), manufaturados (US$ 7,240 bilhões) e semimanufaturados (US$ 2,373 bilhões). Sobre o ano anterior, cresceram as exportações de básicos (+29,7%), manufaturados (+12,3%) e semimanufaturados (+7,4%).

Já no grupo dos básicos, onde está o café, quando comparado com março de 2016, cresceram as vendas principalmente de minério de ferro (+186,7%, para US$ 2,3 bilhões), petróleo em bruto (+145,9%, para US$ 1,3 bilhão), carne suína (+33,4%, para US$ 138 milhões), soja em grão (+15,6%, para US$ 3,5 bilhões), carne de frango (+7,0%, para US$ 571 milhões), minério de cobre (+5,7%, para US$ 169 milhões).

Por fim, o MDIC informou que o café em grão apresentou crescimento de +2,6%, fechando o mês com US$ 435 milhões. Avaliando o período de janeiro a março de 2017, o café seguiu como destaque nas exportações. De acordo com o Balanço, no acumulado, o grão teve incremento de +5,8% frente ao mesmo período de 2016.

Registraram crescimento em relação a igual período de 2016, também os produtos: básicos (+34,7%, para US$ 24,166 bilhões), semimanufaturados (+11,2%, para US$ 7,176 bilhões) e manufaturados (+8,1%, para US$ 17,909 bilhões).

Fonte http://www.portaldoagronegocio.com.br/noticia/cafe-em-grao-tem-aumento-de-26-nas-exportacoes-de-marco-deste-ano-157244