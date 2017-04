DE O TEMPO



A colheita de soja de Brasil aumentará em 15,9% ao ano em 2017, com um recorde de 110,9 milhões de toneladas, segundo a projeção divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

O IBGE apontou uma colheita de 95,7 milhões de toneladas de soja em 2016.

"Com a colheita antecipada nos principais produtores do centro e do sul país, a expectativa de uma colheita recorde em 2017 está confirmada e continua em aumento", informou o IBGE.

O organismo estima para este ano uma colheita total de cereais, leguminosas e oleaginosas de 230,3 milhões de toneladas, 25,1% superior à obtida em 2016.

O IBGE continua aumentando a expectativa para a produção agrícola, que no mês passado já havia sido estimada em 21,8% superior à do ciclo precedente.

Para este ano, a produção de arroz aumentá 13,9%; a de milho, 45,8% e a de soja, 15,9%. Esses três cultivos representam mais de 90% da produção de grãos de Brasil, segundo maior produtor de soja do mundo.

As regiões do centro-oeste e do sul do país concentram quase 80% dos cultivos.

Em um relatório paralelo divulgado também nesta terça-feira e que recolhe resultados similares aos do IBGE, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que o aumento da produção e das áreas de cultivo se explica por "boas condições climáticas que favoreceram todos os trabalhos nos cultivos nas diferentes regiões do país".

Estima-se que a área cultivada será de 60,7 milhões de hectares este ano, um aumento de 6,3% em 2016.

Fonte http://www.otempo.com.br/capa/economia/brasil-espera-colheita-recorde-de-soja-em-2017-1.1459468