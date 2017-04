DO ISTOÉ



Quatorze empresas brasileiras do setor de cafés especiais que participaram da Hotelex Shanghai Expo Finefoods, maior feira do setor de hotelaria e food service da China, realizada entre 28 e 31 de março, fecharam US$ 2,025 milhões em negócios e estimam mais US$ 22,435 milhões nos próximos 12 meses. No ano passado, a participação de sete companhias brasileiras no evento proporcionou US$ 3,5 milhões em receita.

“Apesar da pouca tradição cafeeira, os chineses consomem, conforme a Organização Internacional do Café, cerca de 2 milhões de sacas de 60 kg, com crescimento de 16% ao ano na última década. Aliada a isso, a expansão das redes comerciais e das casas de café no país evidenciam excelentes perspectivas e acreditamos em um futuro promissor no consumo de cafés especiais, pois esse setor cresce a taxas anuais de 50%”, informa o presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), Adolfo Henrique Vieira Ferreira, em comunicado.

Em 2016, os chineses investiram US$ 2,063 milhões na aquisição dos cafés especiais do Brasil, volume aproximadamente 1.400% superior ao registrado em 2009 (US$ 139,5 mil), quando teve início o projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”, coordenado em parceria pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a BSCA.

Fonte http://www.dinheirorural.com.br/empresas-brasileiras-de-gros-especiais-movimentam-us-2025-mi-em-feira-na-china/