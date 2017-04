DA ASSESSORIA



Criado para ser vitrine dos melhores cortes bovinos do país, o Festival Braseiro reunirá cerca de 240 churrasqueiros na segunda edição – todos vão atuar voluntariamente. O Braseiro será realizado em seis de maio, no Parque de Exposições de Cuiabá.

Chefs de cozinha renomados vão atuar dentre as 40 estações de cortes especiais, mas a maioria dos churrasqueiros, que vão preparar as mais de quatro toneladas de carne, são cozinheiros anônimos – amantes de um bom preparo da proteína animal, que dedicam tempo e disposição em nome do conceito trazido pelo evento beneficente e de divulgação e fortalecimento da carne mato-grossense.

Entre os voluntários que vão colaborar com os preparos das carnes na 2ª edição do Festival Braseiro está o pecuarista Diogo Basílio, que cozinha por hobby. Diogo é um dos pioneiros na criação da espécie Wagyu em Mato Grosso. A raça de bovino de origem japonesa é considerada uma das carnes mais caras do mundo.

Na segunda edição do Braseiro serão duas estações de preparo de Wagyu, uma conduzida pelo Diogo Basílio e a outra pelo irmão dele, Douglas Jorge Basílio. “Participar do Braseiro é uma ótima oportunidade para que o consumidor conheça e aprecie dos melhores e mais seletos cortes de carne”, pondera Diogo.

Já o administrador de empresas Sérgio Roberto Masiero, que mora em Rondonópolis (a 220 km de Cuiabá) vai preparar carne suína e se mostra empolgado para a edição cuiabana do Braseiro.

“Participar do evento é muito positivo e proveitoso, primeiro porque é uma forma de divulgarmos a carne mato-grossense para o público interno e para o mundo. A segunda motivação é que o evento acaba se transformando em um encontro de amigos e de família, com todos empenhados em ajudar o próximo, em razão do cunho beneficente”, disse Masiero.

O empresário Epaminondas Corrêa de Oliveira Júnior também se unirá ao time de voluntários que vão preparar as carnes no Braseiro, em Cuiabá. Na estação que vai contar com a participação de Júnior, o peixe será o carro-chefe, com o filé de pintado sendo o prato principal, acompanhado de farofa de banana e molhos.

“Apesar de o Braseiro ser um evento genuinamente de carne bovina, as demais proteínas que também serão preparadas, acabam recebendo espaço e boa demanda dos consumidores”, explica Epaminondas Júnior, que vai preparar 150 kg de peixe no próximo dia seis, 50 kg a mais do que foi assado na 1ª edição do Braseiro – que aconteceu em outubro de 2016, em Rondonópolis.

Boa causa

Para o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e idealizador do Braseiro, Marco Túlio, o evento assume multifaces ao congregar amantes de proteína animal, cunho beneficente e o caráter de propagação da carne mato-grossense, considerada uma das melhores do mundo, qualidade que é resultado de diversos fatores, entre os quais o manejo em pasto, fator que agrega sabor e valor.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis e custam R$ 200 para homens, R$ 150 para mulheres e R$ 80 para crianças entre 8 e 13 anos, sendo que abaixo desta idade não paga. Os ingressos são open bar e open food.

Pontos de venda

O 2º Braseiro será realizado no Centro de Exposições Senador Jonas Pinheiro, que fica na Av. Beira Rio, Cuiabá. Das 12h às 22h.

Mais informações: http://www. techtickets.com.br/ festivalbraseirocuiaba